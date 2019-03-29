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مشكلة في لوحة مفاتيح «ماك بوك».. و«أبل» تعتذر

مشكلة في لوحة مفاتيح «ماك بوك».. و«أبل» تعتذر
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تواصل – وكالات:

قدمت شركة أبل اعتذارها لمالكي أجهزة “ماك بوك” المحمولة الذين يعانون من مشاكل الثقة والفشل عند استخدام الجيل الثالث من لوحة مفاتيح الفراشة.

ويواجه العملاء الذين يملكون أجهزة ماك بوك، خاصةً منها المزودة بتصميمات لوحة مفاتيح الفراشة، مشاكل منذ أن قررت أبل إعادة تصميم لوحات مفاتيحها لتكون أكثر رقة في 2015.

وكان من المفترض أن تعمل لوحة مفاتيح الفراشة من الجيل الثالث على إصلاح العيوب السابقة، لكن المشكلة لا تزال مستمرة.

وفي هذا السياق أوضح متحدث باسم الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال: “ندرك أن عدداً صغيراً من المستخدمين يواجهون مشاكل مع لوحة مفاتيح الفراشة من الجيل الثالث؛ ولهذا نحن آسفون. الغالبية العظمى من عملاء أجهزة حواسيب ماك المحمولة يتمتعون بتجربة إيجابية مع لوحة المفاتيح الجديدة”.

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