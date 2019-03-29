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5 بدائل صحية لـ«البلاستيك» في الحياة اليومية

5 بدائل صحية لـ«البلاستيك» في الحياة اليومية
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تواصل – وكالات:

يبحث الخبراء عادة عن بدائل لمادة البلاستيك التي يمكن من خلالها الاستغناء عن هذه المادة في حياتنا اليومية، حيث لا يخفى على أحد الأضرار التي تتسبب بها مادة البلاستيك وخاصة في الاستخدامات الغذائية.

أكياس الطعام

تتكون البدائل الدائمة من الألياف، التي تمت معالجتها بشمع النحل لتبقي على الطعام طازجاً، فضلاً عن إمكانية غسلها لفترة طويلة بالماء وحتى بالصابون، وبالطبع سيكون الحل الأفضل هو التغليف في العلب المستعملة التي لا تزال بحالة جيدة.

كما أن زجاجات الزبادي الفارغة مع الغطاء اللولبي تحافظ على السجق طازجاً، وحتى ورق الخبز يحتوي أيضاً على البلاستيك.

فرشاة الأسنان

يمكن استبدالها بالفرشاة المصنوع مقبضها من الخشب وشعيرات من فحم الخيزران، كما أن هناك أقراصاً لتنظيف الأسنان تستخدم بدلاً من المعجون.

الشفاطة

تتوفر العديد من المنتجات البديلة للشفاطة المصنوعة من البلاستيك التي تصنع من الزجاج أو الخشب، وأغلب هذه المنتجات يمكن تنظيفها في غسالة الأطباق.

البالونات

يمكن استبدال البالونات بالبالونات الورقية وأكاليل الزينة.

أطباق الاستخدام

يمكن الاستغناء عنها بالأطباق العادية، مع الابتعاد عن أدوات المائدة البلاستيكية، ويمكن اختيار الأيس كريم على سبيل المثال الموضوع في قمع البسكويت بدلاً من البلاستيك.

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