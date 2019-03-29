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الرياض.. المحكمة الجزائية تدرس طلب «موقوفات» للإفراج المؤقت

الرياض.. المحكمة الجزائية تدرس طلب «موقوفات» للإفراج المؤقت
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تواصل – الرياض:

أوضحت مصادر مطلعة أن عدداً من الموقوفات تقدمن بطلبات للإفراج عنهن مؤقتاً والمحكمة الجزائية تدرس الأمر؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

يُذكر أن المحكمة الجزائية في الرياض أعلنت، أمس الخميس، أنه تم الإفراج مؤقتاً عن 3 من الموقوفات المشار إليهن في بيان النيابة العامة بتاريخ 17/9/1439هـ؛ استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدمن بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.

وأوضحت المحكمة في بيان صحفي لها، أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها طلباتهن التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وقالت المحكمة إنها ارتأت الموافقة عليها؛ إذ صدر بموجبها قرار بالإفراج المؤقت عنهن، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهن، وحضورهن جلسات المحاكمة، لحين صدور الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية في ما نسب لهن.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموقوفات هن مواطنات سعوديات، وجرى إطلاق سراحهن مؤقتاً بعد أن مرت قضاياهن بالإجراءات القانونية التي يشملها النظام السعودي، التي تمنح القاضي الصلاحيات في اتخاذ مثل هذه القرارات، دون تدخل أي جهات رسمية أو غير رسمية.

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