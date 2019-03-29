الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

«أبو الغيط»: الجولان سورية عربية وأي «إعلان مخالف» لن يغير من الواقع شيئاً

«أبو الغيط»: الجولان سورية عربية وأي «إعلان مخالف» لن يغير من الواقع شيئاً
0

تواصل – واس:

أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن وأن أي إعلان من أية دولة – مهما كان شأنها أو كانت مكانتها – يُناقض هذه الحقيقة لن يُغير من الواقع شيئاً وليست له حيثية أو أثر قانوني.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أبو الغيط اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ30 في تونس.

وقال معاليه: إن شعوبنا العربية تتطلع إلى هذه القمة بمزيج من القلق والأمل.. قلق من استمرار حال الأزمة في بعض بلادنا.. وأمل في قرب الانفراج واستعادة العافية للجسد العربي بعد سنواتٍ من المعاناة والألم”، داعياً الله عز وجل أن تتغلب أسباب الأمل والرجاء على دواعي الخوف والقلق.

ووجه أبو الغيط في بداية كلمته الشكر لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العسّاف على ترؤس بلاده لأعمال القمة العربية للسنة الماضية في الظهران، مشيراً إلى أنها كانت قمة ناجحة بكل المقاييس، من حيث ترتيباتها وأعمالها وما تمخض عنها من نتائج وقرارات.

وأوضح أن القمة العربية تعقد هذا العام، ولا تزال أزمات المنطقة تنتظر انفراجة تُخفف من عناء الشعوب التي أنهكتها الصراعات، وتستجيب لقلق الرأي العام العربي حيال حالات التفكك التي ضربت بعض الدول العربية، فضلاً عن نهج التربص والانقضاض الذي تنتهجه بعض القوى الإقليمية في تعاملها مع المنطقة العربية، مشيراً إلى أن العالم العربي وما يمر به من أزمات ما زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل المساومة، مضيفاً أن العرب يرفضون أن يُمنح المحتل شرعية لاحتلاله.

وأردف قائلاً: “نقول بصوت واضح إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 (لعام 1967) و497 (لعام 1981) التي رفضت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وأي إعلان من أية دولة – مهما كان شأنها أو كانت مكانتها – يُناقض هذه الحقيقة ولن يُغير من الواقع شيئاً، وليست له حيثية أو أثر قانوني.

وأضاف: “وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى؛ فإن شرعنته خطيئة، وتقنينه عبث بالقانون ومبادئ العدالة.. وإقرار بأن القوة تنشئ الحقوق وتُرتب المزايا”.

وقال إنه ليس على مثل هذا المبدأ يتأسس النظام الدولي المعاصر، الذي كانت الولايات المتحدة أول من وضع أسسه وروج لمبادئه، مستغرباً أن تأتي واشنطن اليوم لتكون أول من يخرق هذه المبادئ ويضرب تلك الأسس.

وأشار إلى كلمة العرب أيضاً أنها اجتمعت على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن القمة العربية الأخيرة بالرياض اتخذت من القدس عنواناً لها في رسالة لا ينبغي أن يخطئ أحد فهم دلالتها أو يتغافل عن رمزيتها بأنه لا قضية تجمع العرب قدر قضية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: “يخطئ من يظن أن أزمات المنطقة صرفت الانتباه عن هذه القضية الجوهرية “.

وأوضح أن حالة الاستقواء غير المسبوق التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ قمعاً وحصاراً واستيطاناً، لا يكافئها سوى مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة التي جاءت كلها مخيبة للآمال، ومشجعةً للاحتلال على المضي قدماً في هذا النهج الذي يضرب استقرار المنطقة، ويضعف من قدرتها على مواجهة رياح التطرف.

وأشار إلى أن كلمة العرب اجتمعت كذلك على التمسك بالدولة الوطنية، ورفض الانزلاق إلى نفق الطائفية المقيتة، أو الميلشيات المُدمرة، أو الاستسلام لجماعات الإرهاب وعصابات الإجرام باسم الدين.

وقال: إنه من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية تكامل ترابها، وصيانة سيادتها، فلا حل سوى الدخول في تسويات سياسية حقيقية، سواءً في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحفظ للوطن مكانه وللمواطن حقوقه، وتقف حائلاً دون تدخل الآخرين في شؤوننا.

وعبر عن ارتياحه لانعقاد القمة العربية – الأوروبية للمرة الأولى، في شرم الشيخ الشهر الماضي، مبيناً أن القمة كانت مؤشراً على علاقة إيجابية مع التجمعات والتكتلات العالمية الكبرى.

وأضاف: أنه في نفس هذا الاتجاه جاء انعقاد الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني في يوليو 2018.

وقال: إننا نتطلع إلى انعقاد منتدى التعاون العربي – الروسي في شهر أبريل القادم، وكذلك الاجتماع الوزاري العربي – الهندي، والدورة الثانية للحوار السياسي العربي – الياباني بنهاية العام الجاري، كما نُعلِّق أهمية كبيرة على انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة في الرياض بنهاية 2019، خاصة لما ينطوي عليه البعد الأفريقي من أهمية استراتيجية متزايدة للعالم العربي على أكثر من مستوى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة التطورات في قضية هضبة الجولان السورية

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة التطورات في قضية هضبة الجولان السورية

الاتحاد الأوروبي: الجولان ليست إسرائيلية.. ولن نعترف بقرار ترامب

الاتحاد الأوروبي: الجولان ليست إسرائيلية.. ولن نعترف بقرار ترامب

الخارجية التونسية تعلق على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

الخارجية التونسية تعلق على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>