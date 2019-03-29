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اليمن.. مقتل قيادي حوثي في معارك حجة

اليمن.. مقتل قيادي حوثي في معارك حجة
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تواصل – واس:

لقي قيادي ميداني بارز في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعه في المعارك الدائرة بمديرية عبس في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني إن القيادي الميداني في الميليشيا المدعو أبو الحسن المؤيد لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه خلال العملية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مديرية عبس – بحسب الموقع الإلكتروني التابع للقوات المسلحة اليمنية – .

من جهة أخرى، باشرت الفرق الهندسية للجيش تطهير المناطق المحررة في المديرية من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها الحوثيون في المناطق السكنية والطرق العامة.

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