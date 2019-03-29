«النقل» تنذر 3 مقاولين بسحب مشروعاتهم في عسير (صور)

تواصل – عسير:

أنذر فرع وزارة النقل في منطقة عسير ثلاثة مقاولين بسحب مشروعاتهم خلال أسبوع واحد فقط في حال عدم دعم المشاريع المتعثرة بالآليات والقوى العاملة اللازمة.

جاء ذلك بعد أن تفقد مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير، المهندس “مطلق بن الأسمر الشراري”، عدداً من الطرق ومشاريع الصيانة الخاصة بها، بعد مباشرته العمل إثر حادث الانقلاب الذي تعرض له أثناء جولة مع أمير منطقة عسير بعقبة ريدة.

واستهل الشراري جولته بالوقوف على مشاريع الصيانة، والتنفيذ للطريق الرديف الشمالي في أبها، وطريق قرية العكاس التراثية، وأعمال الإنارة في عقبة شعار، وكذلك المشروع الواقع بأسفل عقبة شعار /محايل في مرحلته الأولى والثانية ومشروع ازدواج طريق محايل – بحر أبو سكينة – الحريضة في مرحلته الأولى والثانية والثالثة.

وأوضح الشراري أنه تم إنذار مقاولين لعدد 3 مشاريع بالبدء بإجراءات السحب خلال أسبوع في حالة عدم دعم المشاريع بالآليات والقوى العاملة التي تضمن سرعة إنجاز العمل خلال المدة المعتمدة، كما رصد عدداً من الملاحظات الخاصة بوسائل السلامة في مناطق العمل، وأكد على سرعة تلافيها بما يحقق السلامة المرورية لسالكي الطريق.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ووفق توجيهات الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، ومعالي نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وانطلاقاً من أهمية الوقوف الميداني على سير العمل بالمشاريع، وتذليل جميع العوائق التي تعيق تنفيذ المشاريع، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تستهدف إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة، وفي الوقت المحدد بما يعود على الوطن والمواطن والمقيم بالخير الوفير.