الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

«النقل» تنذر 3 مقاولين بسحب مشروعاتهم في عسير (صور)

«النقل» تنذر 3 مقاولين بسحب مشروعاتهم في عسير (صور)
0

تواصل – عسير:

أنذر فرع وزارة النقل في منطقة عسير ثلاثة مقاولين بسحب مشروعاتهم خلال أسبوع واحد فقط في حال عدم دعم المشاريع المتعثرة بالآليات والقوى العاملة اللازمة.

جاء ذلك بعد أن تفقد مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير، المهندس “مطلق بن الأسمر الشراري”، عدداً من الطرق ومشاريع الصيانة الخاصة بها، بعد مباشرته العمل إثر حادث الانقلاب الذي تعرض له أثناء جولة مع أمير منطقة عسير بعقبة ريدة.

واستهل الشراري جولته بالوقوف على مشاريع الصيانة، والتنفيذ للطريق الرديف الشمالي في أبها، وطريق قرية العكاس التراثية، وأعمال الإنارة في عقبة شعار، وكذلك المشروع الواقع بأسفل عقبة شعار /محايل في مرحلته الأولى والثانية ومشروع ازدواج طريق محايل – بحر أبو سكينة – الحريضة في مرحلته الأولى والثانية والثالثة.

وأوضح الشراري أنه تم إنذار مقاولين لعدد 3 مشاريع بالبدء بإجراءات السحب خلال أسبوع في حالة عدم دعم المشاريع بالآليات والقوى العاملة التي تضمن سرعة إنجاز العمل خلال المدة المعتمدة، كما رصد عدداً من الملاحظات الخاصة بوسائل السلامة في مناطق العمل، وأكد على سرعة تلافيها بما يحقق السلامة المرورية لسالكي الطريق.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ووفق توجيهات الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، ومعالي نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وانطلاقاً من أهمية الوقوف الميداني على سير العمل بالمشاريع، وتذليل جميع العوائق التي تعيق تنفيذ المشاريع، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تستهدف إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة، وفي الوقت المحدد بما يعود على الوطن والمواطن والمقيم بالخير الوفير.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنجاز 61% من طريق «حائل – الروضة» وفتحه أمام حركة السير

إنجاز 61% من طريق «حائل – الروضة» وفتحه أمام حركة السير

مدير خدمات المياه بعسير: 63 مشروعاً تحت التنفيذ بقيمة 1.7 مليار ريال

مدير خدمات المياه بعسير: 63 مشروعاً تحت التنفيذ بقيمة 1.7 مليار ريال

حقيقة تفاعل أمير عسير مع شاعر قرية «كحلان»

حقيقة تفاعل أمير عسير مع شاعر قرية «كحلان»

عسير.. حرس الحدود ينقذ مواطناً من الغرق بـ«القحمة»

عسير.. حرس الحدود ينقذ مواطناً من الغرق بـ«القحمة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>