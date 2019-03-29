بالأسماء.. «البيئة» تدعو 71 من المتقدمين على وظائفها للمطابقة النهائية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أسماء المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440هـ، الذين بلغ عددهم (71) متقدماً ومتقدّمة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم، مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، مصطحبين معهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافةً إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءاً من يوم 24 رجب وحتى 28 رجب 1440هـ.

وأوضحت وزارة البيئة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات التي سجلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج “جدارة”، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرةً إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، مؤكدةً أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مفيدةً في الوقت نفسه أن عدم مراجعة المتقدم خلال فترة المطابقة يعدُّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).