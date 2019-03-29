الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 71 من المتقدمين على وظائفها للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 71 من المتقدمين على وظائفها للمطابقة النهائية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أسماء المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440هـ، الذين بلغ عددهم (71) متقدماً ومتقدّمة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم، مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، مصطحبين معهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافةً إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءاً من يوم 24 رجب وحتى 28 رجب 1440هـ.

وأوضحت وزارة البيئة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات التي سجلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج “جدارة”، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرةً إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، مؤكدةً أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مفيدةً في الوقت نفسه أن عدم مراجعة المتقدم خلال فترة المطابقة يعدُّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزارة الطاقة تعلن توفر 10 وظائف إدارية للجنسين بعدة مدن

وزارة الطاقة تعلن توفر 10 وظائف إدارية للجنسين بعدة مدن

«الجوازات» تعلن نتائج المقبولات مبدئياً للوظائف النسائية

«الجوازات» تعلن نتائج المقبولات مبدئياً للوظائف النسائية

«العدل» تعلن أسماء المرشحين لـ276 وظيفة إدارية

«العدل» تعلن أسماء المرشحين لـ276 وظيفة إدارية

الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بالدمام

الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بالدمام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>