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وزير السياحة في موريشيوس: السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة

وزير السياحة في موريشيوس: السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة
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تواصل – واس:

اختتمت هيئة موريشيوس للترويج السياحي “أسبوع موريشيوس في المملكة العربية السعودية” بمؤتمر إعلامي كبير أقيم أمس، شارك فيه وزير السياحة أنيل كومارسينغ غايان، وسفير جمهورية موريشيوس بالمملكة العربية السعودية محمد إقبال لاتونا، ونائب السفير سميم غفار، ونائب السكرتير الدائم رشاد مولاي، والقنصل الفخري العام لموريشيوس في لبنان سالم بيدون، وذلك في فندق نارسيس.

وبدأ المؤتمر بكلمة وزير السياحة أنيل كومارسينغ غايان التي أعرب فيها عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والتعاون مع الوفد السياحي لجمهورية موريشيوس، مشيراً إلى أن جمهورية موريشوس هي عالم منفرد مصغر تتنوع فيه الثقافات والأديان والمجموعات العرقية في سلام وانسجام.

وعن تأشيرة السفر لموريشيوس بالنسبة للسائح السعودي، أكد الوزير أن السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول لموريشيوس، وبإمكانه الإقامة كيفما يشاء في البلاد، لافتاً الانتباه إلى توفر كافة المقومات ببلاده للسائح العربي، فضلاً عن الخصوصية التي يمتاز بها السائح السعودي، كتوفر فلل خاصة للعائلات وغيرها من الميزات.

يُذكر أن عام 2018، بلغ عدد الزوار من المملكة العربية السعودية إلى موريشيوس 16، 507، بزيادة قدرها 221٪ مقارنةً بعدد الزوار من المملكة العربية السعودية في عام 2017 الذي بلغ 5، 142؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عشرة لأهم الأسواق الدولية للمسافرين إلى موريشيوس.

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