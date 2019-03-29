«الجوازات»: 21 معاملة يمكنك تفويض شخص آخر لإنجازها عبر «أبشر»

تواصل – الرياض:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة التفويض الإلكتروني تتيح للشخص إمكانية تفويض آخر لمتابعة وإنجاز 21 معاملة نيابةً عنه، لدى الإدارات المختلفة للجوازات.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر”، ويمكن من خلالها تفويض الآخرين لإصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين، والإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز، وإصدار أو تجديد هوية مقيم، وإصدار وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وأضافت أنه من المعاملات المتاحة من خلال التفويض الإلكتروني: الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم، أو جواز مقيم، والإبلاغ عن تغيب العمالة، وإضافة تابع، وتغيير المهنة، ونقل الخدمات والمعلومات، وغيرها من المعاملات.