مواطن يتهم مستشفى حكومياً بارتكاب خطأ طبي أدى لوفاة طفله

تواصل – بيشة:

اتهم مواطن فريقاً طبياً بمستشفى الملك عبدالله في بيشة بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة طفله أثناء توليد زوجته، وتقدم بشكوى رسمية بشأن الواقعة.

وأوضح المواطن ويدعى مبارك عايض القحطاني، أنه طلب من الفريق الطبي إجراء عملية قيصرية لتوليد زوجته، خاصة أن الطبيبة التي كانت تتابع الحمل أفادت بأن حجم الجنين كبير، مشيراً إلى أن الفريق الطبي رفض ذلك وقرر توليدها بصورة طبيعية، – وفقاً لـ”عكاظ” -.

وأشار إلى أن الفريق الطبي قام بتوليد زوجته بعد مضي 3 ساعات من دخولها المستشفى، ولكن الطفل خرج متوفى، وذلك بسبب تعامل الطبيب معه بعنف أثناء التوليد – على حد قوله – لافتاً إلى أنه طلب من إدارة المستشفى تزويده باسم الطبيب إلا أنها رفضت ذلك.

وأوضح أنه تقدم بشكوى رسمية طالب فيها بالتحفظ على ملف زوجته، وإجراء تحقيق عاجل في وفاة طفله، ومنع الفريق الطبي من السفر، مشيراً إلى أنه سبق أن فقد طفلاً آخر قبل 7 سنوات في المستشفى نفسه.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في بيشة علي آل بخيتان، أنه تم تحويل شكوى المواطن إلى اللجنة الطبية الشرعية التي بدأت التحقيق حولها.