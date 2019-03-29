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بالفيديو.. تنفيذ مشروع جسرين على طريق الحائر بالرياض

بالفيديو.. تنفيذ مشروع جسرين على طريق الحائر بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أمانة منطقة الرياض تعمل حالياً على تنفيذ مشروعين لتشييد جسرين على طريق الحائر، مشيرةً إلى أن نسبة الإنجاز فيهما بلعت 42%، وأن العمل يسير وفق المخطط.

وقالت الوزارة: إن الجسر الأول يقع عند تقاطع طريق الحائر مع مدخل ضاحية الغنامية، ويبلغ طوله 1148 متراً، وعرضه أكثر من 31 متراً، ويضم 8 مسارات رئيسية و4 مسارات للخدمة، وأن نسبة الإنجاز فيه بلغت 53%.

وأبانت أن الجسر الثاني يقع عند تقاطع الحائر مع عريض، وهو بطول 1280 متراً، وعرض أكثر من 31 متراً، ويحتوي على 8 مسارات رئيسية و4 مسارات خدمة، وأن نسبة الإنجاز فيه بلغت 31%.

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