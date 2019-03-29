صبيا.. 94 شخصاً يعتنقون الإسلام بتعاوني الملحاء والمخلاف خلال العام الماضي

تواصل – فريق التحرير:

أسهمت الجهود الدعوية المتواصلة التي قدمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا خلال العام الماضي 1439هـ في اعتناق أكثر من (94) شخصاً من جنسيات مختلفة الدين الإسلامي إثر جهود قام بها دعاة المكتب.

وأوضح تقرير عن نشاط المكتب التابع لمحافظة صبيا في منطقة جازان خلال العام الماضي أن المكتب قام بتنفيذ (391) عملاً دعوياً وإرشادياً في المساجد والدور النسائية التابعة للمكتب شملت: (53) درساً علمياً أسبوعياً، و(٩) دورات علمية وموسمية، و(68) محاضرة دعوية في مساجد القطاع، و(162) كلمة دعوية وإرشادية، و(35) برنامجاً رياضياً وترفيهياً للشباب، و(30) لقاءً دعوياً لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، و(35) محاضرة دعوية في دور النسائية في قطاعي المكتب.

وبين أن المكتب لم تتوقف أعماله عند حدوده الجغرافية بل امتد الأثر عبر توظيف التقنيات الإلكترونية لنشر الدعوة الصحيحة، حيث نفذ خلال العام الماضي (4) دورات علمية إلكترونية عن بعد، شارك بها (2082) شخصاً ليشع نور الدعوة عبر هذه البلاد المباركة إلى أرجاء العالم الرقمي.

وأشار التقرير إلى أن المكتب بادر خلال العام الماضي بعقد شراكة مجتمعية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أثمرت عن تركيب (22) شاشة دعوية في (5) مستشفيات بالمنطقة، وتقديم (12) حقيبة دعوية للكوادر الطبية بتلك المستشفيات، وشراكة مع الإدارة العامة لسجون بمنطقة جازان لتنفيذ برامج دعوية داخل السجن العام حيث نفذ خلالها (624) محاضرة، و(214) كلمة دعوية، و(38) درساً علمياً، و(6) برامج ثقافية وترفيهية في سجن جازان العام.

واستعرض التقرير أهم الإنجازات التي حققها في مجال دعوة الجاليات حيث نفذ المكتب اليوم المفتوح للجاليات الفلبينية الذي شارك فيه (450) مشاركاً، و(314) دارساً دعوياً لمختلف الجاليات، و(184) زيارة دعوية للجاليات، و(141) درساً لتعليم القرآن الكريم، و(5217) مادة دعوية تم توزيعها، و(10) برامج رياضية وترفيهية للجاليات.

واختتم التقرير مبيناً أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف قام من خلال برنامج تفطير الصائمين بتوزيع واجبة إفطار صائم استفادت منه (1586) أسرة يومياً، و(8700) فرد من الجاليات، و(11600) فرد من رواد المساجد، وتسيير (٥) رحلات للعمرة خلال شهر رمضان المبارك بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من (٣٨٤) شخصاً، كما أسهم برنامج الحجيج السنوي في تحجيج (١٣٥) فرداً، منهم (85) فرداً من المواطنين، و(50) فرداً من الجاليات.