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«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي
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تواصل – فريق التحرير:

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

وأكد الجبير حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه، مشيراً إلى التفاف النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم.

وقال الجبير في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر» اليوم الجمعة: «شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، وشهدت حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه»، مضيفاً: «التفاف كل النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم؛ يؤكد أن نيوزيلندا مثال للتعايش والتسامح والإنسانية».

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