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«نجم»: رصد 13 ألف حالة احتيال في حوادث السيارات بقيمة 100 مليون ريال

«نجم»: رصد 13 ألف حالة احتيال في حوادث السيارات بقيمة 100 مليون ريال
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تواصل – الرياض:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” الدكتور محمد السليمان، عن أنه تم رصد 13 ألف حالة احتيال في حوادث السيارات بقيمة 100 مليون ريال، منذ بداية عام 2018 حتى الربع الأول من 2019.

وقال السليمان على هامش جلسات ندوة التأمين السعودية الخامسة التي نظمتها اللجنة العامة لشركات التأمين في الرياض -أمس- إن “نجم” تتعاون مع الجهات الأمنية لمكافحة الاحتيال، مبيناً أن الاحتيال قد يكون إجراميا أو غير إجرامي ناتجا عن جهل.

وأوضح أن مكافحة الاحتيال تتم وفق دائرة متكاملة من أعضاء تحقيق، كما يتم تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه خلال عامين ستكون منظومة مكافحة الاحتيال مكتملة لدى الشركة.

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