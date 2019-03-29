الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

أفضل أطعمة للحفاظ على قوة النظر

أفضل أطعمة للحفاظ على قوة النظر
0

تواصل – وكالات:

يعتقد البعض أن ضعف النظر مسألة حتمية مع التقدم بالعُمر، لكن وفقاً لدراسات وتقارير طبية هناك مجموعة من المغذيات إذا حصلت على ما يكفي منها يقل ضعف البصر الذي يحدث مع الشيخوخة بنسبة 25 بالمائة. هذه المغذيات هي: الزنك، والنحاس، وفيتامين “سي”، وفيتامين “إي”، وبيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين “أ”.

وقد بينت دراسات أخرى أن توليفة أخرى من المغذيات تحمي العيون من الأمراض وتحافظ على إبصار قوي. إليك أهم الأطعمة التي تحافظ على صحة العيون وقوة البصر:

* الأسماك الغنية بدهون أوميغا3، مثل: السلمون والتونة والمكاريل والسردين والأنشوجة.

* المكسرات والبقول، وخاصة البندق والكاجو والجوز والعدس.

* الفراولة (الفريز) والتوت والحمضيات مثل الليمون (الحامض) والبرتقال والجريب فروت.

* الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية والخس.

* البطاطا الحلوة.

* الجزر.

* اللحوم الحمراء.

* البيض.

* شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من الكافيين للحفاظ على ترطيب العيون.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل يساعد فيتامين «سي» على خفض السكر المرتفع؟

هل يساعد فيتامين «سي» على خفض السكر المرتفع؟

هذه الأطعمة تحمي أطفالك من نزلات البرد بالشتاء

هذه الأطعمة تحمي أطفالك من نزلات البرد بالشتاء

دراسة: التعرض لشمس الصباح يحفز الجهاز المناعي ويقي من الأمراض

دراسة: التعرض لشمس الصباح يحفز الجهاز المناعي ويقي من الأمراض

فيتامين «د».. أهميته وكيفية شحن مخزونه

فيتامين «د».. أهميته وكيفية شحن مخزونه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>