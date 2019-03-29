الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«الجبير» يشارك في مراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

مصدر: القبض على مدعية بيع مقتنيات الملك فهد

مصدر: القبض على مدعية بيع مقتنيات الملك فهد
0

تواصل –  الرياض:

أكد مصدر مسؤول بمؤسسة أوقاف الأميرة العنود للاستثمار، عدم صحة المزاعم التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع مقتنيات الملك فهد في مزاد بقصره بقروى بمدينة الطائف، واصفاً تلك المزاعم بأنها عار ٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وأكد المصدر وفقاً لـ”عكاظ”، أنه تم القبض على المتهمة بالتصوير والتعليق، ونشر تلك المقاطع، بجهود رجال الأمن بمركز السلامة بمدينة الطائف.

وشدد المصدر على أن كل من سيثبت عليه لاحقاً جرم انتهاك حرمات المنزل القديم للأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، بحي الخالدية بمدينة الطائف، والتعدي عليه، سيكون تحت طائلة المسائلة الشرعية والنظامية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

في مزاد فريد من نوعه.. صيني يشتري «حمامة» بـ1.4 مليون دولار

في مزاد فريد من نوعه.. صيني يشتري «حمامة» بـ1.4 مليون دولار

أمانة جدة تعلن تنفيذ مشروع جسر صاري مع طريق الملك فهد

أمانة جدة تعلن تنفيذ مشروع جسر صاري مع طريق الملك فهد

بالفيديو .. «وفاة الجزائري» يحتل ترند «تويتر» ومقطع له بحضور 3 ملوك

بالفيديو .. «وفاة الجزائري» يحتل ترند «تويتر» ومقطع له بحضور 3 ملوك

فيديو نادر.. «مقناص» للملك فهد بالصومال قبل 50 عاماً

فيديو نادر.. «مقناص» للملك فهد بالصومال قبل 50 عاماً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>