مصدر: القبض على مدعية بيع مقتنيات الملك فهد

تواصل – الرياض:

أكد مصدر مسؤول بمؤسسة أوقاف الأميرة العنود للاستثمار، عدم صحة المزاعم التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع مقتنيات الملك فهد في مزاد بقصره بقروى بمدينة الطائف، واصفاً تلك المزاعم بأنها عار ٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وأكد المصدر وفقاً لـ”عكاظ”، أنه تم القبض على المتهمة بالتصوير والتعليق، ونشر تلك المقاطع، بجهود رجال الأمن بمركز السلامة بمدينة الطائف.

وشدد المصدر على أن كل من سيثبت عليه لاحقاً جرم انتهاك حرمات المنزل القديم للأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، بحي الخالدية بمدينة الطائف، والتعدي عليه، سيكون تحت طائلة المسائلة الشرعية والنظامية.