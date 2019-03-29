زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شرق روسيا

تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، سواحل جزيرة كامتشاتكا، الواقعة في أقصى شرق روسيا، وفقًا لما أعلنته الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وقال ممثل الخدمة لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: “إن الزلزال وقع صباح اليوم، على عمق نحو 40 كيلومترًا، وعلى بعد 300 كيلومترًا جنوب بتروبافلوفسك كامتشاتسكي”، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو خسائر بالأرواح جراء الضربة الأرضية.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا كبيرًا.