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5 فوائد مذهلة لـ«الشاي الأخضر».. يقي من السرطان والسكري

5 فوائد مذهلة لـ«الشاي الأخضر».. يقي من السرطان والسكري
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تواصل – وكالات:

يمد الشاي الأخضر الجسم بالعديد من الفوائد الصحية؛ نظرا لاحتوائه على مكونات مضادة للأكسدة وعناصر غذائية ضرورية تسهم في تحسن وظائف الأجهزة الرئيسية بالجسم.

وفي هذا السياق عرض موقع “ميديكال ديلي” مجموعة من أهم الفوائد الصحية للشاي الأخضر منها تحسين أداء الدماغ، وتقليل الوزن، والوقاية من أمراض خطيرة خاصة السرطان.

يحسن أداء الدماغ: الشاي الأخضر يحسن وظائف الدماغ، فهو يحتوي على الكافيين وهي مادة محفزة تقاوم الناقل العصبي المثبط الذي يسمى “أدينوسين” مما يزيد من تركيز الناقلات العصبية التي تحسن نشاط المخ. ويسهم الشاي الأخضر أيضا في تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية والانتباه.

يساعد في تخفيف الوزن: يدعم الشاي الأخضر معدل التمثيل الغذائي داخل الجسم خاصة في منطقة البطن، وقد أظهرت دراسات أن شرب الشاي الأخضر بصفة دورية يقلل الدهون بدرجة كبيرة خاصة في منطقة الخصر.

يساعد في الوقاية من السرطان والسكري: الشاي الأخضر غني بمادة “البوليفينول” وهي مركب يستخدم في تخفيف الالتهابات ويعرف عنه أنه يسهم في الحد من الخلايا الضارة ويقاوم الأكسدة، كما ينظم مستويات الجلوكوز إذ أنه يسهم في الحد من ارتفاع نسبة السكر بالجسم بعد الأكل.

الصحة العامة: أظهرت دراسة على بالغين يابانيين أن تناول الشاي الأخضر بواقع خمسة أكواب أو أكثر يوميا ساعدهم على البقاء بصحة طيبة طوال 11 عاما كما يسهم في تقليل احتمالات الإصابة بمشكلات بالقلب أو جلطات.

يقاوم الزهايمر يحافظ على صحة البشرة: تناول الشاي الأخضر يؤخر تدهور الحالة الصحية لمرضى الزهايمر والشلل الرعاش، وقد أظهرت دراسات طبية أن مكوناته تمنع تدهور صحة الدماغ، كما يساهم الشاي الأخضر أيضا في الوقاية من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة. فمكوناته المضادة للأكسدة تقلل آثار الشمس وتمنع تدهور خلايا الجلد.

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