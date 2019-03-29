الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق اليوم

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق اليوم
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، ھطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقیة بسبب الغبار والأتربة على عدة مناطق اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

وأشارت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة ھي الرياض، والشرقیة والقصیم، ونجران وأجزاء من الحدود الشمالیة، وأجزاء من حائل، ومرتفعات جازان وعسیر والباحة ومكة المكرمة.

أما عن حالة البحر، فنبهت الأرصاد، إلى أن ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر سیصل من متر إلى مترين، فیما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما سیصل ارتفاع الموج في الخلیج العربي من نصف متر إلى متر ونصف المتر، والموج خفیف إلى متوسط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«كراني» يتوقع اضطرابات جوية على المملكة بدءاً من السبت 

«كراني» يتوقع اضطرابات جوية على المملكة بدءاً من السبت 

توقعات بهطول أمطار رعدية على نجران مصحوبة بنشاط في الرياح

توقعات بهطول أمطار رعدية على نجران مصحوبة بنشاط في الرياح

توقعات بغيوم وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقعات بغيوم وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

طقس الخميس.. توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

طقس الخميس.. توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>