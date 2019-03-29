«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق اليوم

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توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، ھطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقیة بسبب الغبار والأتربة على عدة مناطق اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

وأشارت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة ھي الرياض، والشرقیة والقصیم، ونجران وأجزاء من الحدود الشمالیة، وأجزاء من حائل، ومرتفعات جازان وعسیر والباحة ومكة المكرمة.

أما عن حالة البحر، فنبهت الأرصاد، إلى أن ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر سیصل من متر إلى مترين، فیما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما سیصل ارتفاع الموج في الخلیج العربي من نصف متر إلى متر ونصف المتر، والموج خفیف إلى متوسط.