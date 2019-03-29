التحقيق في وفاة «مواطن» سقط من الدور الثاني على «سور» جاره

تواصل – جدة:

باشرت شرطة محافظة جدة التحقيق، في العثور على مواطن متوفى بحي الحمدانية بعد سقوطه من الدور الثاني من منزله على سور منزل جاره، واستقر به الحال على الأرض.

وورد بلاغ من مواطن يفيد بسقوط شخص من داخل منزله على سور جاره ووفاته، وبعد انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر للموقع، وجد أحد أقارب المتوفى، والذي أفاد بأنه سقط من الدور الثاني للفيلا التابع لهم من شباك غرفته، وكان السقوط في سور بفيلا أخرى مجاورة.

وبعد الكشف عليه من قِبل دوريات الأمن والهلال الأحمر، اتضح أن المتوفى في الثلاثين من العمر، وملفوف على خصره قطعة قماش، وملقى على الأرض وتوجد آثار دماء بالموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني لفتح باب المنزل للجهات الأمنية لإكمال المعاينة والاستدلال.