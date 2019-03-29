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زيادة أعداد الأسر المالكة لمساكنها بنسبة 60%.. وهذه المنطقة في الصدارة

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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الإسكان عن آخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، وعلاقتها بالنمو السكاني من حيث زيادة عدد الأسر خلال 8 سنوات تقريباً، إضافة إلى عدد الأسر الجديدة ونسبة تملك المواطنين للمساكن.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الدورية عن تحليل مسح المساكن حتى منتصف عام 2018 إلى ارتفاع نسبة أعداد الأسر السعودية التي تسكن في مساكن مملوكة بواقع 60.49% في منتصف عام 2018، بالتزامن مع انخفاض في أعداد الأسر السعودية التي تسكن في مساكن مستأجرة إلى 37.63 % خلال نفس الفترة.

وبين التقرير أن منطقة مكة المكرمة شهدت ارتفاعاً في أعداد الأسر السعودية في مساكن مملوكة إلى (531.487) مسكنا في منتصف عام 2018 بالمقارنة مع (511.285) مسكنا عام 2017 بنسبة نمو بلغت 3.9%، وارتفعت في منطقة الرياض من (464.876) مسكنا عام 2017 إلى (478.147) في منتصف 2018، بنسبة نمو بلغت 2.8 %.

أما في المنطقة الشرقية فارتفعت من (242.902) مسكن عام 2017 إلى (252.003) مسكن في منتصف عام 2018، بنسبة نمو بلغت 3.7 %، كما تصدرت الشرقية أعلى نسبة في قائمة المساكن المقدمة من صاحب العمل حيث بلغت نحو 7.07 %.

ولفتت النشرة إلى ارتفاع أعداد الأسر التي تسكن في مساكن مملوكة بناء مسلح من (1.749.316) مسكنا عام 2017، إلى (1.856.541) مسكنا منتصف عام 2018 بمعدل نمو 6.13%، وبلغت أعداد الأسر التي تملكت مساكن ذات بناء مسلح في منتصف عام 2018 (107.225) أسرة وفقًا لمسح المساكن، كما تلقت (67.070) أسرة الدعم السكني عام 2018، ليصل الإجمالي نحو (174.295) أسرة.

وعلى الصعيد السكاني كشفت الوزارة أن هناك ارتفاعاً في أعداد الأسر السعودية من (2.996.253) أسرة عام 2010 إلى (3.591.098) أسرة حتى منتصف عام 2018 بنسبة نمو بلغت 19.85%، موضحة أن أن عدد الأسر الجديدة ارتفع بمقدار (86.408) أسر حتى منتصف 2018 مقارنة بعام 2017 وبنمو 2.47%، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعاً بمقدار 2.88% بزيادة نحو (25.079) أسرة جديدة وأصبح الإجمالي (896.168) أسرة، وسجلت منطقة الرياض ارتفاعاً بمقدار 2.5% بزيادة (20.749) أسرة جديدة، وأصبح الإجمالي (850.419) أسرة.

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