«المرور»: 460 حادث وفاة خلال عام بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، من خطورة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، حيث يتسبب ذلك في وقوع كوارث على الطريق.

وكشف اللواء البسامي عن معدلات حوادث الطرق والحوادث المرورية بسبب الجوال في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً لتقارير وإحصاءات المرور السعودي بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأكد البسامي، خلال تقرير تليفزيوني في برنامج “ما لم ترَ” الاستقصائي، وقوع 460 حادث وفاة بسبب الجوال بنهاية عام 2018.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور: “كما تقع 10 حوادث وفاة أسبوعياً لنفس السبب مضافاً إليه عدم التركيز أثناء القيادة”.