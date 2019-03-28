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«الصحة» تطلق حملة «أفصح».. تشمل جميع الموظفين بلا استثناء وهذه أهدافها

«الصحة» تطلق حملة «أفصح».. تشمل جميع الموظفين بلا استثناء وهذه أهدافها
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تواصل – واس:

أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وثيقة الإفصاح التي ينفذها مكتب الإفصاح وتعارض المصالح “أفصح” بوزارة الصحة؛ سعياً لجعل الوزارة نموذجاً للنزاهة والشفافية والأمانة.

ويضطلع مكتب “أفصح” بمهام عدة من أهمها تلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على مخالفات لوثيقة الإفصاح وتعارض المصالح تتسم بالسرية، وإحالة التجاوزات المتعلقة بالإفصاح، وتعارض المصالح إلى الجهات المختصة داخل وزارة الصحة أو الجهات الرقابية، وجهات التحقيق خارجها بحسب الاختصاص.

إضافة إلى تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية النزاهة والشفافية من خلال تشجيع الإدارات التابعة للوزارة لتبني خطط وبرامج خاصة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الإفصاح وتعارض المصالح وبيان فوائد الالتزام بما ورد في الوثيقة وتعزيز الرقابة الذاتية، والتوصية بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الإدارات التابعة لـ”الصحة” التي تثبت مخالفة الموظفين فيها المتكررة لما ورد في وثيقة الإفصاح وتعارض المصالح بهدف تحديد نقاط الضعف ومعالجتها.

ويعمل مكتب “أفصح” على توفير بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومكافحة حالات الفساد، وتعارض المصالح في الإدارات التابعة لـ”الصحة” كافة؛ بهدف تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية دوره، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف “الصحة” برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان إن هذه الوثيقة تأتي تواصلاً لجهود وزارة الصحة والتزاماً منها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة، ومنع حالات تعارض المصالح والحد من المخالفات الإدارية والمالية، حيث تم بناؤها على أساس ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص “الباب الخامس ” منها الذي حمل عنوان تعارض المصالح ومكافحة الفساد.

وأضاف العيبان أن هذه الوثيقة تنطبق على جميع موظفي الوزارة ولا يستثنى أحد منها، حيث تعد أداة تهدف إلى تعزيز أهمية دور موظف وزارة الصحة وتنمية روح المسؤولية لديه، وبموافقته على الوثيقة يكون قدم معنى للالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها وزارة الصحة.

وتابع أن الوثيقة ستكون على ثلاث مراحل أساسية هي مرحلة الانطلاق التي كانت بتدشين معالي الوزير وانطلقت على مستوى ديوان الوزارة وجميع المناطق الصحية والمحافظات وستمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 25 مارس وهي مرحلة اختيارية لتعبئة الوثيقة من قبل الموظفين، يتبعها المرحلة الإلزامية من بداية الشهر الرابع وتنتهي باكتمال إفصاح العدد الكلي لموظفي الوزارة، في هذه المرحلة يكون كل موظف مُلزم بتعبئة الوثيقة وتكون الاستفادة من الخدمات الذاتية على نظام موارد مربوطة بتعبئتها والموافقة عليها.

أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستمرار والاستدامة وستكون الوثيقة متاحة من أي مكان وفي أي وقت لجميع الموظفين لتحديثها حال استجدت أمور على ما تم الإفصاح عنه مسبقاً كما سيتم طلب تحديثها بشكل دوري سنوي من خلال نظام موارد، مؤكداً أن إفصاح الموظف لا يعني مخالفته وإنما حماية له.

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