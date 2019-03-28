إصابة 5 عمال إثر انهيار جدار خزان أرضي بخميس مشيط (صور)

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باشر الدفاع المدني بخميس مشيط، مساء اليوم الخميس، حادثة انهيار جدار خزان أرضي تحت الإنشاء بحي الإسكان بخميس مشيط، الذي أسفر عن إصابة 5 عمال بإصابات متوسطة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: أن مدني خميس مشيط باشر، مساء اليوم الخميس 21 رجب ١٤٤٠هـ؛ بلاغاً عن انهيار جدار خزان أرضي تحت الإنشاء بحي الإسكان بخميس مشيط، ونتجت عنه إصابة 5 من العمالة (من جنسية عربية) بإصابات متوسطة نتيجة سقوط جدار الخزان.

وأضاف العاصمي أن جدار الخزان تقدر مساحته بـ(٢٠*٤م)، وبوصول فرق الدفاع المدني وجد أربعة من العمال خارج الموقع، فيما تم استخراج الشخص الخامس عن طريق الفرقة، الذي تعرض لإصابة بالقدم.

وتابع: أنه تم نقل جميع المصابين عن طريق مسعفي الهلال الأحمر إلى المستشفى العام، وعمل طوق تحذيري حول الموقع وتكليف مالك الموقع بإزالة الخطورة، والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة.