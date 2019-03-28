«المرور» يبث مقطعاً واقعياً لمخالفة مرورية كادت تسبب كارثة مروعة

تواصل – فريق التحرير:

بثَّت الإدارة العامة للمرور مقطعاً لمخالفة مرورية كاد يذهب ضحيتها أحد عابري الطريق، وذلك ضمن الرسائل التوعوية التي تبثّها الإدارة العامة للمرور من وقت لآخر.

ووثَّق “المرور” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، في مقطع فيديو رصدته إحدى الكاميرات بجوار إشارة مرورية؛ أحد قائدي السيارات وهو يسير بسرعة عالية مجاوزاً إشارة ضوئية، في وقتٍ كان فيه أحد المشاة يعبر الطريق؛ ما كاد يتسبب في دهس عابر الطريق.

وقال المرور في رسالته التوعوية: “تجاوز قائد المركبة للإشارة الضوئية بسرعة زائدة، كاد يتسبَّب في حادثة دهس لأحد المشاة أثناء عبوره الطريق”.