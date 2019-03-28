«الزعاق» يحذر من عودة البرد: لا تأمن القرّ دام البُر بالبَر

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حذَّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، من عودة موجة البرد مجدداً، بقوله: “لا تأمن القرّ دام البُر بالبَر”، التي كان يقولها أهلونا رحمهم الله، التي تعني أن عودة البرد أمر متوقع.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، القرّ يعني البرد، والبُر يعني القمح، والبَر أي الصحراء؛ أي أن معناه طالما أن القمح (البعل) في البَر لم يحصد بعد ويحمل للبلد فالبرد متوقع رجوعه في أي وقت بعد الدفء، متابعاً أن هذا كما هو حاصل الآن.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، والشرقية، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة.