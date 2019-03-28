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خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية

خادم الحرمين يصل إلى تونس في زيارة رسمية
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تواصل – واس:
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما يرأس ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في مقدمة مستقبليه – رعاه الله – بالمطار الرئاسي في العاصمة تونس، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

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