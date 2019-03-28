الرئيس التونسي: زيارة الملك سلمان تؤكد أن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوى

تواصل – واس:

أكد فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أن علاقات تونس مع المملكة العربية السعودية ليست حديثة العهد بل تعود إلى عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، مشيراً إلى أنها علاقات مستمرة وعلاقات صداقة وتعاون.

وقال فخامته في حديث مع قناة “العربية” اليوم: لا أحد ينكر أن المملكة العربية السعودية لها وزن في المنظومة العربية وهو ما يجعل التعامل معها يكون على هذا الأساس.

وأوضح أن علاقة بلاده بالمملكة طيبة تتدعم بالزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتونس، وقال إن هذه الزيارة تؤكد أن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوى.

وأضاف فخامته أن التعامل مع المملكة يتم على أساس أنها دولة لها وزنها في العالم العربي وتقوم بعمل لا يستهان به في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية المختلفة.

وحول علاقته بخادم الحرمين الشريفين قال فخامة الرئيس السبسي: “إن العلاقة تعود إلى العهد الذي كان فيه الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض، وقال: علاقاتنا مسترسلة مع كل الملوك اللذين تولوا الحكم في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه لم يلتق الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ الذي التقاه الرئيس الحبيب بورقيبة، وأكد حالة التفاهم التي كانت تربط تونس مع كل ملوك المملكة.