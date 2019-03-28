وزارة الطاقة تعلن توفر 10 وظائف إدارية للجنسين بعدة مدن

تواصل – الرياض:

دعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ممثلةً في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (10) وظائف إدارية.

وطلبت وكالة الوزارة للثروة المعدنية من المواطنين والمواطنات حاملي الدرجات العلمية ولديهم التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، التقدم إليها من خلال منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية، الكل وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

*للرجال (المجموع 6 وظائف):

1 – مهندس تعدين مساعد (المرتبة 7 – جدة).

2 – مهندس مدني مساعد (المرتبة 7 – الرياض).

3 – مساح (وظيفتان) (المرتبة 5 – جدة – الرياض).

4 – مراقب أرضي (المرتبة 5 – الرياض).

5 – فني دعم مساعد (المرتبة 5 – الرياض).

*للنساء (المجموع 4 وظائف):

1 – باحث اقتصادي مساعد (المرتبة 6 – جدة).

2 – باحث إيرادات مساعد (المرتبة 6 – جدة).

3 – باحث قانوني مساعد (المرتبة 6 – الرياض).

4 – مساعد إداري (المرتبة 4 – الرياض).

آلية التقديم:

1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3 – يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ـة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1 – خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

2 – خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

3 – الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

4 – يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5 – يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

6 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

7 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

8 – الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 1440/07/24هـ وينتهي الساعة 4:00 مساء يوم الخميس بتاريخ 1440/07/28هـ، من خلال بوابة جدارة عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).