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الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بالدمام

الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بالدمام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للطاقة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظائف إدارية شاغرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالأكاديمية بمدينة الدمام، بمسمى (مدير التسويق، ومستشار تسويق الشراكة، واستراتيجي المبيعات والتسويق، والمدير المالي)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – مدير التسويق (Marketing Manager).
2 – مستشار تسويق الشراكة (Partnership Marketing Advisor).
3 – استراتيجي المبيعات والتسويق (Sales and Marketing Strategist).
4 – المدير المالي (Finance Manager).

موعد وطريقة التقديم:

التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الخميس 2019/03/28م، وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة: اضغط هنا.

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