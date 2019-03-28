«كراني» يتوقع اضطرابات جوية على المملكة بدءاً من السبت 

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تَوَقَّع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ حسن كراني، اضطرابات جوية على المملكة تبدأ السبت المقبل بمشيئة الله.

وقال كراني: “بعون الله السبت 30 مارس 2019 سوف يتم تمركز وتعمق ثاني منخفض جوي حركي ربيعي شرق حوض البحر المتوسط، وسيعبر أجواء الشمال، ويعتبر دلالة على بداية اضطراب جوي يسود أجواء المملكة بصحبة جيب هوائي دافئ في خرائط طبقات الجو العليا، يتمركز محوره بين وسط وغرب البلاد، ويمتد محوره شمالاً حتى دول بلاد الشام”.

وأضاف: “يبدأ الاضطراب الجوي الملموس عندما تفتح البوابة الشمالية الغربية فجر الأحد 31 مارس 2019 أبوابها للزائر المنتظر والمصحوب بكتلة ربيعية شتوية باردة، تؤدي إلى انخفاض حراري، بقيم تتراوح ما بين 4 و8 درجات مئوية على الشمالية الغربية، والحدود الشمالية، وسواحل منطقة تبوك”.

وتابع قائلاً: “يلي ذلك استمرار تعمق الكتلة الربيعية الشتوية الباردة على الشمال والغرب، ويصل مدى محورها أجواء الوسطى وشرقها صباح الثلاثاء 2 أبريل 2019، ويصل تأثير ذلك التحرك جنوب شبه الجزيرة العربية بصحبة انخفاض حراري ملموس ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار أثناء التحرك، وتدهورُ الرؤية الملموس والانعدام واردان”؛ مشيراً إلى أنه مع نهاية الثلاثاء المقبل، يبدأ تأقلم الكتلة الباردة بالأجواء، ويعود الدفء تدريجياً”.

وتوقع كراني تكون تشكيلات من السحب بعدة مناطق بقوله: “مع تعمق وتمركز المنخفض الجوي الحركي شرق المتوسط، تبدأ تشكيلات من السحب بالتكوُّن على الشمال والغربية، وجنوباً حتى جازان، تتخللها تكونات رعدية ممطرة، مع تحرك المنخفض من شرق المتوسط في اتجاه الشرق والشمال الشرقي”.

وختم كراني بقوله: “يكون هناك تراكم سحابي رعدي ممطر على الوسط والشرق قد يصحب بحالة بردية؛ مضيفاً: “نعيش فترة تغير مناخي تركت بصماتها بوضوح على معظم دول العالم”.