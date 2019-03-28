الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

«كراني» يتوقع اضطرابات جوية على المملكة بدءاً من السبت 

«كراني» يتوقع اضطرابات جوية على المملكة بدءاً من السبت 
0

تواصل – فريق التحرير:

تَوَقَّع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ حسن كراني، اضطرابات جوية على المملكة تبدأ السبت المقبل بمشيئة الله.

وقال كراني: “بعون الله السبت 30 مارس 2019 سوف يتم تمركز وتعمق ثاني منخفض جوي حركي ربيعي شرق حوض البحر المتوسط، وسيعبر أجواء الشمال، ويعتبر دلالة على بداية اضطراب جوي يسود أجواء المملكة بصحبة جيب هوائي دافئ في خرائط طبقات الجو العليا، يتمركز محوره بين وسط وغرب البلاد، ويمتد محوره شمالاً حتى دول بلاد الشام”.

وأضاف: “يبدأ الاضطراب الجوي الملموس عندما تفتح البوابة الشمالية الغربية فجر الأحد 31 مارس 2019 أبوابها للزائر المنتظر والمصحوب بكتلة ربيعية شتوية باردة، تؤدي إلى انخفاض حراري، بقيم تتراوح ما بين 4 و8 درجات مئوية على الشمالية الغربية، والحدود الشمالية، وسواحل منطقة تبوك”.

وتابع قائلاً: “يلي ذلك استمرار تعمق الكتلة الربيعية الشتوية الباردة على الشمال والغرب، ويصل مدى محورها أجواء الوسطى وشرقها صباح الثلاثاء 2 أبريل 2019، ويصل تأثير ذلك التحرك جنوب شبه الجزيرة العربية بصحبة انخفاض حراري ملموس ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار أثناء التحرك، وتدهورُ الرؤية الملموس والانعدام واردان”؛ مشيراً إلى أنه مع نهاية الثلاثاء المقبل، يبدأ تأقلم الكتلة الباردة بالأجواء، ويعود الدفء تدريجياً”.

وتوقع كراني تكون تشكيلات من السحب بعدة مناطق بقوله: “مع تعمق وتمركز المنخفض الجوي الحركي شرق المتوسط، تبدأ تشكيلات من السحب بالتكوُّن على الشمال والغربية، وجنوباً حتى جازان، تتخللها تكونات رعدية ممطرة، مع تحرك المنخفض من شرق المتوسط في اتجاه الشرق والشمال الشرقي”.

وختم كراني بقوله: “يكون هناك تراكم سحابي رعدي ممطر على الوسط والشرق قد يصحب بحالة بردية؛ مضيفاً: “نعيش فترة تغير مناخي تركت بصماتها بوضوح على معظم دول العالم”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع أجواء معتدلة غداً.. ويحذر من طقس السبت

«الحصيني» يتوقع أجواء معتدلة غداً.. ويحذر من طقس السبت

طقس الخميس.. توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

طقس الخميس.. توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الباحة.. الآن

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الباحة.. الآن

طقس الأربعاء.. توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح في 8 مناطق

طقس الأربعاء.. توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح في 8 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>