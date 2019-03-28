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زيادة التمويل العقاري لمستوى قياسي بنسبة 121% خلال الشهر الماضي

زيادة التمويل العقاري لمستوى قياسي بنسبة 121% خلال الشهر الماضي
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تواصل – الرياض:

سجّل التمويل العقاري المقدم للأفراد خلال شهر فبراير الماضي بحسب تقرير صدر اليوم الخميس، عن مؤسسة النقد العربي السعودي؛ زيادة قياسية في حجم التمويل بنحو 121 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2018م.

وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية 2019م، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، نحو 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود 19,314 عقدًا تمويليًّا، وهو ما يعادل مجموع ما قُدم من تمويل عقاري خلال النصف الأول من العام الماضي 2018م؛ حيث وصلت العقود إلى نحو 20,059 عقدًا تمويليًّا.

ويمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال فبراير 2019م؛ نحو 84% من إجمالي عدد العقود المبرمة، بما يصل إلى 8,135 عقدًا تمويليًّا، كما أن حوالي 77% من قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة نمو تجاوزت 1%، مقارنة بالشهر الذي سبقه يناير 2019م، والذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3,58 مليار ريال.

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