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تعيين 2016 إماماً وخطيباً ومؤذناً في مختلف مناطق المملكة

تعيين 2016 إماماً وخطيباً ومؤذناً في مختلف مناطق المملكة
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تواصل – واس:

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعيين 2016 خطيباً وإماماً ومؤذناً، بمختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، في إطار برنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها وبما يحقق رسالتها وأهدافها السامية في المجتمع.

ورفع “آل الشيخ” في ــ تصريح له بهذه المناسبةـ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما بكل ما يخدم العمل الإسلامي في مختلف مجالاته، مؤكداً على أن هذه الوزارة تحظى بدعم لا محدود في كل ما تحتاج إليه من دعم وبما يحقق قيامها بالواجب المناط بها في توجيه الناس وإرشادهم من خلال ما تقدمه من برامج ومناشط متعددة.

وأبان  أن تعيين هذا العدد من الخطباء والأئمة والمؤذنين سوف يسهم في تعزيز رسالة الوزارة التي تعتبر من أهم ركائز العمل لديها، مشيراً إلى أن جميع من صدرت قرارات التعيين لهم قد أنهوا كافة الإجراءات وخضعوا لاختبارات، وتم إجازتهم من قبل اللجان الشرعية بفروع الوزارة الثلاثة عشر التي وضعتها الوزارة لضمان تعيين الأكفاء للقيام برسالة المسجد على أكمل وجه، والعمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبما يواكب رؤية المملكة 2030، في تعزيز رسالة المسجد السامية في نشر الوسطية والاعتدال وحماية المجتمع من التطرف والمحافظة على أمنه واستقراره.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة وبتوجيهات القيادة الرشيدة تعمل حالياً على استكمال طلبات التعيين لمجموعة كبيرة من منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة للمرحلة الثانية، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، لشغل الوظائف وإنهاء قوائم الانتظار في تعيين شاغلي وظائف المساجد، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها في ظل القادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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