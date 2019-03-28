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«تعليم الرياض» تحدد موعد انطلاق اختبارات الفصل الثاني

«تعليم الرياض» تحدد موعد انطلاق اختبارات الفصل الثاني
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، موعد انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” لهذا العام.

وأصدرت الإدارة اللائحة المنظّمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بمناسبة قرب موعد اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 1439/1440هـ، التي ستبدأ يوم الأحد 16 من شهر شعبان المقبل.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أنه يجب التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.

وأشار إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” لهذا العام ستبدأ يوم الأحد 16/ 8/ 1440هـ الموافق 21/ 4/ 2019م عند الساعة السابعة صباحاً للمدارس النهارية، والساعة الرابعة عصراً للمدارس الليلية، فيما حُددت الاستراحة بين الفترتين بـ30 دقيقة.

ووجه مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، قادة المدارس بضرورة الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر، واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لمواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية وإعداد أسئلة الاختبارات وفق ما ورد فيها.

وقال “الركبان”: يُمكن الحصول على نسخ من الأدلة عبر بوابة تعليم الرياض – مركز الوثائق على الرابط التالي (هنا).

وحثَّ المدارس الابتدائية على الانتهاء من تقييم الطلاب وإدخال نتائج التقييم في مهارات الفترة الثالثة والرابعة للفصل الثاني، والعمل على مراجعتها للتأكد من المهارات غير المرصودة أو غير المتقنة؛ لتتولى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة استكمال البرامج العلاجية لغير المجتازين.

وشدد على ضرورة إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الثاني وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي خلال الفترة 16 – 27 شعبان 1440هـ، والـتأكد من اعتماد تقييم الفصل الثاني لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم.

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