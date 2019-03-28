الخدمات الطبية بالداخلية تفعل خدمة «وصفتي».. للحصول على الأدوية من القطاع الخاص

تواصل – واس:

وقَّعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للشراء الموحد ” نوبكو” لتطبيق نظام ” خدمة وصفتي “، وكذلك مذكرة تفاهم منصة السوق الإلكتروني، حيث وقع مذكرتي التفاهم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد ” نوبكو ” المهندس / فهد بن محمد الشبل.

وتهدف هذه المبادرة لتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من خلال ضمان جودة وسلامة الأدوية وسهولة الحصول عليها في المستشفيات والعيادات التابعة للإدارة في جميع مناطق المملكة.

وتقوم خدمة وصفتي على أساس تمكين المريض من تسلم الدواء من أقرب صيدلية مشتركة في خدمة وصفتي بالقطاع الخاص من خلال منصة إلكترونية تقوم بربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بهذه الصيدليات.

وتسهم هذه الخدمة في تقليل الأخطاء في صرف الأدوية، وإدارة وإعادة صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، فيما تهدف من خلال منصة السوق الإلكتروني إلى تحقيق كفاءة الإنفاق وضمان توفر الأدوية وتلافي انقطاعها.

والحد من الهدر المالي وخفض التكاليف المالية في طلب وصرف وتوريد الأدوية إلى صيدليات مراكز الرعاية الأولية والعيادات الشاملة التخصصية ومستشفيات قوى الأمن التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية عن طريق إيجاد معايير محددة تساعد في طلب الأدوية وتوريدها وصرفها للمرضى بشكل منظم بحسب الاحتياج الفعلي وإيصالها بالوقت المحدد.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجيهات الكريمة من لدن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية الشاملة لمنسوبي الوزارة وأمن الدولة وعوائلهم.

مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق معايير جودة وسلامة الرعاية الصحية التي تشمل عدداً من المبادرات بالتعاون المشترك لتسهيل حصول المرضى على الأدوية من صيدليات القطاع الخاص.

وبيَّن الدكتور السحيمي أن الإشراف على أعمال البرنامج الجديد المتمثل في “خدمة وصفتي” لتقديم الخدمة للمستفيدين سيتم وفق معايير واشتراطات تم اعتمادها مؤخراً، وذلك بالتنسيق مع شركة نبكو بما يتطابق مع معاير الجودة والاشتراطات الواجب توفرها في مثل هذه الخدمة.