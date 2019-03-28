الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

خادم الحرمين يغادر إلى تونس.. ويُنيب «ولي العهد»

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

توضيح من «المرور» عن مخالفة «شرب الشاي»

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

«العدل» تدعو 560 مرشحاً ومرشحة لـ«مقابلات وظائف»

«العدل» تدعو 560 مرشحاً ومرشحة لـ«مقابلات وظائف»
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة العدل 560 مرشحاً ومرشحة لوظائف بالمرتبة الثامنة إلى استكمال إجراءات التقديم والاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع الوزارة لمن تم اجتيازهم شروط القبول الأولي.

وكانت الوزارة أعلنت توفر 276 وظيفة شاغرة في منطقة الرياض للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة 10 – 14 رجب الجاري.

وانتهت إجراءات القبول الأولي إلى فرز 560 متقدماً ومتقدمة سيجرون مقابلات شخصية، سيتم تحديد وقتها ومقرها وفقاً لبطاقة كل متقدم سيحصل عليها من خلال بوابة الوزارة؛ وذلك للترشيح النهائي لشغل هذه الوظائف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفين

«التجارة» تستدعي 3450 ثلاجة «ROLLC».. وتطالب المستهلكين بهذا الأمر

«التجارة» تستدعي 3450 ثلاجة «ROLLC».. وتطالب المستهلكين بهذا الأمر

«تعليم الرياض» تحدد موعد انطلاق اختبارات الفصل الثاني

«تعليم الرياض» تحدد موعد انطلاق اختبارات الفصل الثاني

الخدمات الطبية بالداخلية تفعل خدمة «وصفتي».. للحصول على الأدوية من القطاع الخاص

الخدمات الطبية بالداخلية تفعل خدمة «وصفتي».. للحصول على الأدوية من القطاع الخاص

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد
العمل المؤسسي في العائلة 
مقالات

العمل المؤسسي في العائلة 

المزيد
٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>