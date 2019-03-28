«العدل» تدعو 560 مرشحاً ومرشحة لـ«مقابلات وظائف»

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دعت وزارة العدل 560 مرشحاً ومرشحة لوظائف بالمرتبة الثامنة إلى استكمال إجراءات التقديم والاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع الوزارة لمن تم اجتيازهم شروط القبول الأولي.

وكانت الوزارة أعلنت توفر 276 وظيفة شاغرة في منطقة الرياض للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة 10 – 14 رجب الجاري.

وانتهت إجراءات القبول الأولي إلى فرز 560 متقدماً ومتقدمة سيجرون مقابلات شخصية، سيتم تحديد وقتها ومقرها وفقاً لبطاقة كل متقدم سيحصل عليها من خلال بوابة الوزارة؛ وذلك للترشيح النهائي لشغل هذه الوظائف.