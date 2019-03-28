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شاب يتبرع بكليته لشقيقته وينهي معاناتها مع المرض

شاب يتبرع بكليته لشقيقته وينهي معاناتها مع المرض
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تواصل – فواز الرويلي:

أنهى الشاب موقف بن قايض الرويلي معاناة شقيقته منيفة مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته لها، مجسداً بذلك مثالاً رائعاً في التضحية والإيثار و الوفاء للأشقاء .

وأُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات المخبرية للمريضة وشقيقها.

وعبَّر الشاب عن سعادته الغامرة، وفرحته بنجاح العملية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يلبس شقيقته لباس الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرها على طاعته وعبادته، مبيناً أن إقدامه على هذا الأمر كان ابتغاء وجه الله، عزَّ وجلَّ، وللتخفيف عن شقيقته من هذه المعاناة التي لازمتها طيلة إصابتها بالفشل الكلوي.

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