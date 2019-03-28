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حظر صيد نوعين من السمك.. وغرامة 10 آلاف ريال للمخالفة

حظر صيد نوعين من السمك.. وغرامة 10 آلاف ريال للمخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من الاثنين 25 من رجب 1440 الموافق 1 من أبريل 2019م.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع، أنّ هدف الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

 

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