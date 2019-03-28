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«الغذاء والدواء» تفتش 118 مصنع أدوية.. وتعلّق تسجيل 7

«الغذاء والدواء» تفتش 118 مصنع أدوية.. وتعلّق تسجيل 7
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تواصل – فريق التحرير:

زار مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 118 مصنعاً دوائياً محلياً وخارجياً خلال العام 2018، للتأكد من استيفاء متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان مأمونية وسلامة الدواء في المملكة.

وأدت الزيارات التفتيشية إلى تعليق تسجيل 7 مصانع أدوية؛ ثلاثة منها لأدوية بشرية وأربعة لأدوية بيطرية، وذلك لعدم تطبيق تلك المصانع أسس التصنيع الجيد.

وشملت زيارات مفتشي الهيئة 31 مصنعاً محلياً، و20 مصنعاً في الشرق الأوسط، و18 مصنعاً في الهند، و11 مصنعاً في الشرق الأقصى، و10 مصانع في أمريكا الشمالية، ومصنعاً في أمريكا الجنوبية، و24 مصنعاً في أوروبا، و3 مصانع في إفريقيا.

ولوحظ أن 23% من الملاحظات التي رصدها المفتشون تتعلق بالإنتاج، و16% على المختبرات، و15% على المباني ومكائن الإنتاج، و14% على إدارة المواد، و14% على التحقق، و12% على إدارة الجودة، و6% على العاملين في المصانع.

وسجّل مفتشو الهيئة ملاحظات رئيسية في 84 مصنعاً (20 مصنعاً داخل السعودية و64 مصنعاً خارج السعودية)، وملاحظات متنوعة في 34 مصنعاً تشمل إدارة الجودة والموارد والعاملين والإنتاج والمختبر وغيرها.

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