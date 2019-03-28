«بلدي جازان» يستضيف مجالس القصيم وحائل والباحة

تواصل – فريق التحرير:

استقبل المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، صباح أمس، وفداً من مجلس بلدي منطقة القصيم والباحة وحائل للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أ. وليد بن أحمد رستم، قدم خلالها كل الشكر والتقدير للمجالس الزائرة كافة، وعبر عن اعتزازه بأعضاء المجلس البلدي بأمانة منطقة جازان للاستضافة.

حضر اللقاء وكيل الأمين للمشاريع المهندس إبراهيم طبيقي، والذي سلط الضوء خلال كلمته على التحديات التي تواجهها أمانة منطقة جازان وبالتعاون مع المجلس البلدي تم قهر هذه التحديات وذلك بتكاتف المجلس وأمانة المنطقة موضحاً أن دور المجالس البلدية يساعد في نهضة المنطقة.

وخلال اللقاء قدم رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس أ. أحمد أبوشمله حكمي شرح برنامج الزيارة حيث توجه الوفد إلى مركز الأمير سلطان الحضاري حيث تفاجأ الحضور ما احتواه المركز من المسرح الداخلي وشاشة العرض والمسرح الروماني والمجلس الملكي وأيضاً مواقع المعارض الذي يحتويه المركز.

كما أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس أ. عثمان راجح بأنه تم تقديم عرض مرئي على المسرح الداخلي للمركز عن إنجازات المجلس بالتعاون مع أمانة المنطقة حيث قام المهندس سعيد أبو حكمة باستعراض إنجازات الأمانة والمجلس وتم عرض مشروع ضاحية الملك عبدالله يرحمه الله.

وفي نهاية اللقاء شكر كلاً من رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل ورئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان على حسن الضيافة وعلى مشاركة وعرض تجربة المجلس.