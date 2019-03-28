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«تعاوني غرب الدمام» يقيم ندوة «القواعد الشرعية في تربية الأولاد»

«تعاوني غرب الدمام» يقيم ندوة «القواعد الشرعية في تربية الأولاد»
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تواصل – فريق التحرير:

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” بالتعاون مركز الدعوة والإرشاد بالدمام مساء أمس الأربعاء محاضرة بعنوان “القواعد الشرعية في تربية الأولاد”، والتي قدمها وأدار الندوة الشيخ علي بن صالح المري عضو الإفتاء والمشرف العام على فرع البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية.

وتناوب على التقديم كلٌّ من الشيخ مشبب بن فهد القحطاني، والشيخ أحمد بن محمد الجراح وذلك بجامع فاطمة الزهراء بحي بدر بالدمام بحضور عدد الرجال والنساء.

وتناولت المحاضرة العديد من المحاور المهمة منها فضل نعمة الأولاد، ووجوب التربية والمتابعة، والتربية على الكتاب والسنة، والحذر من المناهج المخالفة، وأثر الصلاة في التربية، وأثر الصحبة الصالحة في التربية، وتربية الأبناء على حب الوطن وحب العلماء، وكذلك أثر وسائل التواصل الاجتماعي على التربية.

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