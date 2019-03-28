«الإسكان»: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60.49 %

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أصدرت وزارة الإسكان عددًا خاصًا من «نشرة الإسكان الدورية» والتي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.

واحتوى الإصدار الحديث من النشرة تحليلًا لمسح المساكن لمنتصف عام 2018 م (الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء)، والتي تضمنت ارتفاعًا في أعداد الأسر السعودية من (2.996.253) أسرة عام 2010 م إلى (3.591.098) أسرة منتصف عام 2018 م بنسبة نمو بلغت 19.85%، فيما ارتفع عدد الأسر السعودية الجديدة بمقدار (86.408) أسرة في منتصف 2018 م بالمقارنة مع عددها في عام 2017 م بمعدل نمو بلغ 2.47%، إذ سجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعًا في تلك الأعداد بمقدار 2.88% وبإجمالي (896.168) أسرة بزيادة بلغت نحو (25.079) أسرة جديدة، فيما سجلت منطقة الرياض ارتفاعًا بمقدار 2.5% وبإجمالي (850.419) أسرة بزيادة قدرها (20.749) أسرة جديدة.

وتطرقت النشرة إلى ارتفاع في نسبة أعداد الأسر السعودية التي تسكن في مساكن مملوكة بواقع 60.49 % في منتصف عام 2018 م، بالتزامن مع انخفاض في أعداد الأسر السعودية التي تسكن في مساكن مستأجرة إلى 37.63 % خلال نفس الفترة، إذ شهدت منطقة مكة المكرمة ارتفاعًا في أعداد الأسر السعودية التي تسكن في مساكن مملوكة إلى (531.487) مسكنًا في منتصف عام 2018 م بالمقارنة مع (511.285) مسكنًا في عام 2017 م بنسبة نمو بلغت 3.9%، كما ارتفعت في منطقة الرياض من (464.876) مسكنًا في عام 2017 م إلى (478.147) في منتصف عام 2018 م، بنسبة نمو بلغت 2.8 %، فيما ارتفعت في المنطقة الشرقية من (242.902) مسكن في عام 2017 م إلى (252.003) مساكن في منتصف عام 2018 م، بنسبة نمو بلغت 3.7 % كما تصدرت الشرقية أعلى نسبة في قائمة المساكن المقدمة من صاحب العمل حيث بلغت نحو7.07 %.

وتضمنت النشرة ارتفاعًا لأعداد الأسر التي تسكن في مساكن مملوكة ذات بناء مسلح من (1.749.316) مسكنًا في عام 2017 م، إلى (1.856.541) مسكنًا في منتصف عام 2018 م بمعدل نمو 6.13%، حيث بلغت أعداد الأسر التي تملكت مساكن ذات بناء مسلح في منتصف عام 2018 م (107.225) أسرة وفقًا لمسح المساكن، متضمنًا أعداد الأسر التي تلقت الدعم السكني عام 2018 م، بواقع (67.070) أسرة، ليصل الإجمالي نحو (174.295) أسرة.

يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط: https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine.