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تعرف على 5 مميزات لوثيقة تأمين السفر

تعرف على 5 مميزات لوثيقة تأمين السفر
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن خمس مزايا لوثيقة تأمين السفر والتي يتغاضى البعض عن الحصول عليها.

وأوضحت “ساما”، أن هناك خلطاً بين مفهوم التأمين الصحي المحلي والتأمين على السفر، رغم الاختلاف الكبير بينهما من حيث المزايا والشروط والأحكام، لافتة إلى أن وثيقة التأمين الصحي المحلية توفر تغطية للنفقات الطبية داخل حدود المملكة، بينما توفر وثيقة تأمين السفر تغطية تأمينية للأخطار التي يمكن حدوثها أثناء السفر.

وقالت المؤسسة إن هناك 5 مميزات هي الأبرز لتلك الوثيقة، وهي:

1- عدم تحمل نفقات إلغاء الرحلة أو انقطاعها، فقد يضطر المسافر إلى إلغاء أو قطع رحلته لحادث طارئ، وبالتالي خسارة المبالغ المالية التي دُفعت لتكاليف الطيران والإقامة، لكن اقتناء وثيقة التأمين على السفر يشمل ميزة الحماية من إلغاء الرحلة وانقطاعها، وسيضمن للعميل الحصول على تعويض للخسائر الناتجة عن الإلغاء.

2- تغطية المصاريف الطبية الطارئة، عند الإصابة بمرض أو التعرض لحادث؛ إما بسبب تغيّر الطقس أو لانتشار بعض الأمراض أو الإصابة بأزمة صحية مفاجئة، أو حـادث سير.

3- التعويض عن الأمتعة المفقودة أو المسروقة أثناء وجودها في المطار أو وسائل النقل أو الفندق أو الجهة الموفرة للإقامة.

4- توفير حماية تأمينية تجاه الحوادث الشخصية، حيث يتم تعويض المستفيدين من الوثيقة إذا تعرض أحد المشمولين بالوثيقة للإصابة أو الوفاة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تغطية المستفيد ضد الأضرار التي قد يتسبب بها للغير “طرف ثالث”.

5- تغطية نفقات الخدمات والإحالات القانونية المتعلقة بالحوادث الشخصية التي قد تحدث أثناء السفر.

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