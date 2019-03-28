المحاكم تُصدر 62 ألف حكم خلال شهر.. بزيادة 10%

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كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، عن إصدار محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية ) أكثر من 62 ألف حكم، خلال شهر جمادى الآخرة بزيادة قدرها 10% عن الشهر الذي قبله.

وتصدرت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية والعامة القائمة بـ 34% لكل منهما، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 21%، ثم المحاكم العمالية بـ 6%، ثم المحاكم التجارية بـ 5%.

وبحسب التقرير أصدرت المحاكم (العامة، الأحوال الشخصية، الجزائية) أكثر من 55 ألف حكم، خلال شهر جمادى الآخرة، بزيادة قدرها 22% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا في الثلاث محاكم بين 2198 و2738 حكماً في اليوم الواحد بمتوسط 2503 أحكام في اليوم.

وفيما يتعلق بالمحاكم والدوائر التجارية، فقد أصدرت 3315 حكماً، خلال شهر جمادى الآخرة، بزيادة قدرها 74% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأصدرت المحاكم والدوائر العمالية 3758 حكماً، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 70% من إجمالي الأحكام الصادرة.

وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة؛ لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.