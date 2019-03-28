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273 شهيدًا في قطاع غزة خلال عام.. بينهم 56 طفلًا وامرأة

273 شهيدًا في قطاع غزة خلال عام.. بينهم 56 طفلًا وامرأة
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تواصل – واس:

قال تقرير توثيقي صدر عشية الذكرى الأولى للمسيرات السلمية على حدود قطاع غزة خلال العام الماضي، إن حصيلة شهداء المسيرات السلمية بلغت 273 شهيدًا، من بينهم 51 طفلًا، و5 سيدات، و115 إصابة بتر أطراف، ما يشير إلى العنف الذي يتبعه جيش الاحتلال لقمع المتظاهرين

وأوضح مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير في تقرير صدر عنه أن 30.000 مواطن ومواطنة خلال هذه الفترة، أجري لأكثر من نصفهم علاج ميداني، نتيجة استنشاقهم الغازات السامة التي يطلقها جيش الاحتلال بكثافة خلال المسيرات، بينما أدخل النصف الآخر للمستشفيات لتلقي العلاج، من بينهم نحو (4700) طفل.

وأفاد التقرير أن من بين الشهداء ثلاثة مسعفين، ونحو 670 مصابًا من الطواقم الطبية، فيما استشهد اثنان من الصحفيين وأصيب العشرات في استهداف واضح من جيش الاحتلال للطواقم الطبية والصحفية، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها جثامين 11 شهيدًا في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي.

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