«هدف» يعقد ورشتي عمل للتعريف ببرنامج «دعم التوظيف»

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يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأحد القادم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، ورشتي عمل للتعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك بمشاركة عدد من رواد ورائدات الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص.

وتستعرض ورشتي العمل، التعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وأهدافه والفئات المستهدفة، وضوابط الدعم في البرنامج، وكيفية استفادة المنشآت منه، وشرح رحلة صاحب العمل للتسجيل في البرنامج، وكذلك إجراءات صرف الدعم للمنشآت المُوظِفة من خلال البرنامج.

وبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) منذ منتصف يناير الماضي، بتقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يستهدف البرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.

وتستفيد المنشأة بانضمامها للبرنامج، بتحمل الصندوق لنسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج، حيث تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70% من الدعم للتوظيف و 30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح «هدف» للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات» ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.