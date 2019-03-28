رئيس «الشورى» يستقبل رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج

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تواصل – فريق التحرير:

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جدة اليوم (الخميس)، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي، ورئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة خالد بن هلال المعولي، ورئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبد الله زينل، ورئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في جدة.

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