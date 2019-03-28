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الاتحاد الأوروبي: الجولان ليست إسرائيلية.. ولن نعترف بقرار ترامب

الاتحاد الأوروبي: الجولان ليست إسرائيلية.. ولن نعترف بقرار ترامب
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تواصل – وكالات:

أكد الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء لن تتبع الولايات المتحدة في مسألة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل.

وأصدرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس الأربعاء، بيانا باسم الدول الأعضاء يعيد تأكيد وجهة نظرها.

وأفاد البيان قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قرار واشنطن أن “موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع هضبة الجولان لم يتغير”.

وتابع إنه “تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي 242 و 497، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع إعلاناً يعترف بضم إسرائيل عام 1981 للهضبة الاستراتيجية، التي استولت عليها من سوريا إبان حرب الأيام الستة عام 1967.

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