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وظائف بمستشفى قوى الأمن في الرياض.. لحملة الثانوية فما فوق

وظائف بمستشفى قوى الأمن في الرياض.. لحملة الثانوية فما فوق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (طبيب استشاري، وطبيب نائب أول، وطبيب نائب، وطبيب مقيم، ورئيس تمريض، ومساعد مدير إدارة التمريض، وممرض مسجل، وأخصائية تمريض أولى، وأخصائية أولى علاج طبيعي، وأخصائي أول مختبرات طبية، وفني تخطيط مخ وأعصاب، وفني موجات صوتية، وفني تخطيط قلب، وفني تقويم الأعضاء الأجهزة الاصطناعية، وأخصائي معالج القدم، وفني صيدلي، وفني هندسي، وناسخ طبي).

وبين المستشفى أن الوثائق المطلوبة عند التقديم تتضمَّن السيرة الذاتية، وصورة المؤهلات العلمية والعملية، وصورة من إثبات الهوية (للرجال والنساء)، ورخصة ممارسة المهنة سارية المفعول (للوظائف الصحية).

وأوضح مستشفى قوى الأمن أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مُستَوفٍ لمتطلبات الوظيفة، وأن الوظائف تتطلب اجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية، لافتاً إلى أن التقديم متاح حاليًّا من خلال إرسال الوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: careers.sfh.med.sa خلال أسبوعين من الآن.

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