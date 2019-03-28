«التخصصات الصحية» تُدشّن منصة التعليم الإلكتروني لمتدربي «البورد والزمالة»

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دشنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، منصة للتعليم الإلكتروني للمتدربين في برامج البورد والزمالة السعودية تحتوي على أكثر من 70 مقرر تعليمي الكتروني مبنيا على أحدث التقنيات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن المنصة تتيح للمتدربين الدخول على مجموعة من البرامج التعليمية ذات المحتوى الجيد في العديد من الموضوعات منها مواضيع تعليمية أساسية للممارسة الصحية مثل (سلامة المرضى، الأخلاقيات المهنية، مهارات التواصل، مكافحة العدوى)، ومواضيع طبية تعليمية تخصصية في مجال طب الأسرة، وقائمة 36 محاضرة في مواضيع طبية شاملة مختلفة، إضافة إلى توفر المحتوى التعليمي لبرامج إعادة التأهيل لخريجات كليات العلوم لتخصصي التعقيم الطبي وسحب الدم.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على زيادة المواد التعليمية بحيث تكون متاحة في المنصة خلال العام الحالي، وتهيب بجميع المتدربين الاستفادة من تلك المواد التعليمية وكافة الخدمات التعليمية المتاحة من قبل الهيئة لدعم المتدربين في برامجها.

ولفت إلى أنه يمكن لجميع المتدربين في برامج البورد والزمالة السعودية وطلبة برامج إعادة التأهيل الدخول على رابط منصة الهيئة للتعليم الإلكتروني.